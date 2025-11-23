Monterrey.- La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León clausuró un crematorio clandestino de mascotas que operaba bajo la fachada de una panadería en el municipio de Monterrey.

El operativo se llevó a cabo a través de la División Ambiental en coordinación con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

La suspensión se ejecutó en el inmueble ubicado sobre la lateral de la Avenida Eugenio Garza Sada, entre las calles Genaro Garza García y Morelos, en la colonia Caracol.

Lee también Fiscalía de Sonora detecta nuevo "modus operandi" de extorsionadores; se identifican falsamente como agentes de la dependencia

En el local se observó la fachada de una panadería con el nombre “Lisboa”, en donde agentes ministeriales localizaron restos óseos calcinados y cenizas.

Al interior del inmueble, peritos también localizaron un horno con chimenea y recipientes con distintas sustancias.

Foto: Especial

“Al realizar un recorrido dentro del inmueble, se encontraron diversos indicios de que el lugar operaba bajo el nombre comercial ‘ETERNAL FRIEND CREMACIÓN DE MASCOTAS’, además de mobiliario e instrumentos propios de un servicio de cremación, entre ellos, un horno crematorio, un congelador, mesas de acero inoxidable, un molino para restos óseos, urnas decoradas con huellas de canino con alas, así como restos de cenizas, fragmentos óseos y animales parcialmente calcinados en el interior del horno.

Asimismo, se detectó impregnación de hollín en la zona del horno y la chimenea, y se localizó documentación que hace referencia a servicios de "eutanasia y cremación de mascotas", se leyó en el comunicado oficial.

Lee también Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz

Tras la inspección, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente impuso la Suspensión Temporal Total de Actividades.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia procedió a recabar muestras de los indicios encontrados y decretó el aseguramiento del inmueble.

Panadería se deslinda de crematorio clandestino

La panadería Lisboa se deslindó de las cremaciones clandestinas que se habría llevado a cabo en el inmueble ubicado sobre la lateral de la Avenida Eugenio Garza Sada en la colonia Caracol.

A través de un comunicado, la empresa señaló que dejó de operar en este local desde hace años, por lo que no cuenta con información sobre las actividades que se llevarán a cabo en él.

“Cualquier situación, inspección o actividad reciente que se este llevando a cabo en ese antiguo espacio no está vinculada con nosotros”, menciona el comunicado.

Aclaró que actualmente la panadería se encuentra ubicad en el Centro de Monterrey, en un local propio y completamente independiente.

Por último, señaló que seguirá trabajando con la misma calidad y dedicación que siempre.

Foto: Facebook Panadería Lisboa Mty

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rmlgv