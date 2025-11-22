Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora detectó un nuevo "modus operandi" de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

Los extorsionadores se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular. Eso es completamente falso.

Lee también: Presidente del Congreso de Tamaulipas acusa a Francisco García Cabeza de Vaca de encabezar supuestos ataques en su contra

Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público.

Recomendó a la población que si recibe una llamada o mensaje de esa forma, cuelgue de inmediato, no comparta datos personales, no se traslade a ningún lugar y llamar directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar.

"La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. La prevención también salva", recomendó la Fiscalía de Sonora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr