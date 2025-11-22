Más Información

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

"Perreo bendecido”, looks con mucho flow y la sorpresa de El Malilla: Así se vive el ambiente en el Flow Fest 2025

"Perreo bendecido”, looks con mucho flow y la sorpresa de El Malilla: Así se vive el ambiente en el Flow Fest 2025

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de detectó un nuevo "" de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

Los se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular. Eso es completamente falso.

Lee también:

Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público.

Recomendó a la población que si recibe una llamada o mensaje de esa forma, cuelgue de inmediato, no comparta datos personales, no se traslade a ningún lugar y llamar directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar.

"La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. La prevención también salva", recomendó la Fiscalía de Sonora.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]