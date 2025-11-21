Hermosillo, Sonora.- La noche del miércoles Patricia Margarita, estaba a punto de cerrar su abarrotes cuando fue privada de la libertad en la colonia Quintas del Sol; este viernes tras un fuerte operativo de seguridad fue rescatada con vida y uno de los presuntos captores fue abatido.

El negocio de la mujer de 37 años de edad ubicado en la esquina de Quinta Campanero y Quinta Encinal fue irrumpido por hombres armados quienes la hicieron ingresar al negocio para robar dinero y mercancía, y después la obligaron a subir a su propio vehículo.

El auto fue localizado más tarde abandonado en el monte, junto con su celular.

En redes sociales se hizo una gran difusión para localizar a la madre de dos hijos, mientras las autoridades hacían despliegue de fuerzas para localizarla.

Este viernes 21 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, tras actos de investigación, en coordinación con diversas corporaciones del Gabinete de Seguridad ubicó un domicilio en la colonia Altares, al sur de Hermosillo, donde mantenían privada de la libertad a la mujer identificada como Patricia Margarita “N”.

Los trabajos de investigación llevaron a la ubicación del citado domicilio de la colonia Altares, lugar donde se realizó una agresión por parte de hombres armados, por lo que los agentes policiales en el sitio hicieron uso de sus armas de cargo, resultando neutralizado uno de los agresores.

Tras esto, se logró el rescate de la víctima sana y salva, quien se encontraba en el inmueble, mientras tanto, se mantiene el operativo para la captura del resto de los sujetos implicados en los hechos.

