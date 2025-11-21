Cajeme, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que responsables de colocar mantas con mensajes intimidatorios en puntos de gran afluencia en Cajeme, fueron detenidos y están vinculados a proceso.

Las mantas fueron colocadas en el cerco perimetral de Catedral, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 188, del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), en el puente elevado de la Carretera Federal México 15 y otros puntos.

Acciones de investigación coordinadas permitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ejecutar órdenes de aprehensión y proceder, en la audiencia inicial, a la vinculación a proceso por un Juez en contra de siete personas señaladas por su probable participación en hechos vinculados con la colocación de mantas intimidatorias en distintos puntos de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

Lee también: Explota pipa de combustible al ser impactada por tren en Teocalco, Hidalgo; cierran carretera Tula–Tlahuelilpan

Tras el análisis judicial, se dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada para José Gildardo “N”, de 41 años, Carlos Alfredo “N”, de 39, Francisco “N”, de 37, Gladis América “N”, de 26, Jesús Isidro “N”, de 23, Geovanna “N”, de 23, y César Adán “N”, de 29 años.

Las capturas de los imputados se derivaron de operativos tácticos ejecutados el pasado 15 de noviembre, como parte de seis cateos simultáneos realizados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En cada intervención se aseguraron narcóticos y diversos indicios relevantes para la investigación de esta célula ligada a un grupo criminal de la zona, por lo que se mantienen las indagatorias.

Datos de prueba obtenidos en las investigaciones establecen que el pasado 14 de noviembre, entre las 20.30 y 21.40 horas, los imputados habrían participado en la colocación de diversas mantas en las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson, todas en Ciudad Obregón.

Lee también: Incendio de autobús turístico sobre Arco Norte habría sido ocasionado por presunta falla mecánica, señalan reportes preliminares

En las mantas se lanzaron amenazas indirectas dirigidas a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, acciones que generaron un estado de zozobra tanto en los elementos policiales como en la ciudadanía en general.

Los siete imputados actuaron como parte de una asociación delictuosa, sin jerarquías formales, confabulados para llevar a cabo la producción y colocación de los mensajes intimidatorios, afectando con ello a la sociedad y a las corporaciones de seguridad que operan en la región.

La clasificación jurídica establecida corresponde a los delitos de amenazas y asociación delictuosa en concurso real.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso con la aplicación de la ley, la protección de la sociedad y el fortalecimiento de las investigaciones que permitan garantizar seguridad y justicia para las y los ciudadanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr