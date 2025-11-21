Integrantes de al menos 20 organizaciones sindicales estatales de Veracruz, se manifestaron en rechazo a la iniciativa de diputados de Morena para reformar la ley con la intención de eliminar la pluralidad sindical y permitir que el gobierno estatal tome el control total del registro sindical.

Los inconformes marcharon por calles de la capital veracruzana y se concentraron en el Congreso del Estado, donde se analiza una iniciativa de reforma que busca que solo haya un solo sindicato por cada dependencia, con lo cual –acusaron- se viola la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir libremente su representación.

Fue el legislador morenista, Juan Tress Zilli quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, considerada por especialistas como una propuesta para atacar la libertad sindical y reinstalar un modelo corporativo de control, el cual fue declarado inconstitucional desde hace décadas en México.

Los Sindicatos Estatales exigieron la suspensión inmediata del proceso legislativo de la iniciativa; la instalación urgente de una mesa de trabajo con todos los sindicatos para analizar las inconformidades; y una reforma real a la Ley del Servicio Civil que beneficie a la base trabajadora y una respuesta formal y por escrito del Congreso.

“Respeto al derecho sindical y de negociación colectiva” y “Respeto a los derechos laborales y tratados internacionales”, eran algunas de las consignas que portaban los trabajadores del estado.

La reforma plantea trasladar las funciones del Tribunal de Conciliación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en la Secretaría del Trabajo, lo cual –acusaron los sindicatos- es una maniobra para someter a las organizaciones sindicales.

Además, la iniciativa contempla un artículo de exclusión que permitiría que un trabajador pierda sus derechos si es expulsado o decide abandonar un sindicato, por lo que se privaría a los trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario de las prestaciones derivadas de las condiciones generales de trabajo.

Especialistas en derecho laboral, han denunciado que la reforma pretende reinstalar un modelo corporativo que fue declarado inconstitucional y que contradice tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y revelaron que la reforma laboral que se pretende imponer en Veracruz es un intento de reinstalar un sindicalismo subordinado al poder político, que viola derechos humanos, tratados internacionales y principios constitucionales.

dmrr