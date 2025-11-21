Pachuca.- La explosión de una pipa cargada con combustible, luego de que fuera impactada por el tren en las vías que cruzan la localidad de Teocalco Tula en el estado de Hidalgo, generó una emergencia en la zona debido a la magnitud del siniestro, lo que obligó a evacuar los comercios ubicados en las inmediaciones.

El accidente ocurrió luego de que la unidad abastecida con combustible fue impactado por el tren en el momento en que el conductor intentó ganarle el paso. Esto provocó una explosión de grandes dimensiones por lo que las llamas alcanzaron varios metros de altura y fueron visibles desde distintos puntos.

De igual manera la onda expansiva y el estruendo se percibieron a varios kilómetros de distancia.

El accidente ocurrió luego de que la unidad abastecida con combustible fue impactado por el tren en el momento en que el conductor intentó ganarle el paso. (Foto: especial)

En tanto que de inmediata, la carretera Tula–Tlahuelilpan fue cerrada a la circulación para evitar riesgos adicionales, mientras que comercios, viviendas y zonas cercanas fueron evacuadas de forma preventiva.

Hasta el momento, los cuerpos de rescate y Protección Civil continúan con las labores de enfriamiento y atención de la emergencia.

Asimismo, se pidió a la población no acercarse al sitio debido a la radiación del calor, el riesgo de explosiones secundarias y la presencia de humo tóxico.

Automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas para evitar la zona de peligro.

