LA PAZ, BCS. Por los hechos violentos que persisten al norte de Baja California Sur, autoridades acordaron el refuerzo militar en la región, así como el arribo de dos células de inteligencia enviadas por el Gobierno federal.

Aunque sin precisar el número de efectivos militares, el gobernador Víctor Castro Cosío, confirmó esta mañana el arribo de elementos de la Secretaría de Marina hacia los municipios de Comondú y Loreto, donde identifican la operación de grupos criminales dedicados al narcotráfico.

“Ya están en la zona hoy mismo, y se acordó con el Gobierno federal una célula de inteligencia especializada que nos dio resultados al principio, además de otra agrupación que trabajará de manera conjunta con fuerzas armadas y autoridades de seguridad”, declaró.

Castro Cosío dijo lamentar el ataque ocurrido en el municipio de Loreto, donde asesinaron a seis personas, entre ellas a un menor de 10 años, y calificó como un “golpe desmesurado y lamentable”.

“No tienen escrúpulos estos criminales. Condeno a estos grupos y vamos a seguir trabajando”, afirmó, al tiempo que reconoció no hay personas detenidas por estos hechos perpetrados el miércoles.

*Buscan "sellar" el estado

El gobernador reveló que tienen información que advierte del movimiento de células criminales provenientes del estado vecino de Baja California hacia esta entidad, y por ello reforzarán la presencia militar.

“Me pasan el reporte de inteligencia que están bajando de Baja California hacia acá, quieren seguir con sus negocios sucios, pero vamos a sellar”, expresó.

El mandatario agradeció el respaldo de las fuerzas armadas y de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, quien se mantiene al tanto del repunte de violencia en esta entidad.

La mesa de seguridad y paz –reiteró– trabaja ya en un ajuste a la estrategia contra el crimen organizado.

“Habíamos tenido buenos resultados: un decomiso de armas importante en estos meses, varias detenciones”, expresó, al tiempo que insistió en que con trabajo coordinado seguirán los operativos para lograr reducir la violencia en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot