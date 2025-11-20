LA PAZ, BCS.- Tras los ataques armados registrados en el municipio de Loreto, Baja California Sur, donde seis personas —incluida una familia con un menor de edad— fueron asesinadas, la alcaldesa, Paz Ochoa Amador, pidió la intervención de las autoridades federales para reforzar la seguridad en el municipio.

En un breve mensaje difundido en sus redes sociales, anunció que solicitó la intervención del Gobierno federal y directamente –dijo– pidió apoyo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“He solicitado la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch”, expresó.

Asimismo, afirmó que en coordinación con el gobierno del estado, se determinó el arribo de personal de seguridad pública y de la Secretaría de Marina.

“Con la seguridad de hacer lo que me corresponde por mi Loreto”, afirmó la alcaldesa.

Por su parte, el gobernador Castro Cosío lamentó los hechos y envió condolencias a los familiares de las víctimas.

Indicó que instruyó a todas las corporaciones de seguridad y justicia del estado a trabajar de manera coordinada para esclarecer los ataques.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos en la comunidad de Loreto, donde lamentablemente perdió la vida una familia, incluido un menor… No habrá impunidad”, aseguró el mandatario estatal.

Las autoridades estatales y federales continúan las investigaciones para determinar el motivo de los ataques perpetrados ayer a dos viviendas en la colonia Miramar, en este municipio, con saldo de seis personas asesinadas, entre ellas, un menor de 10 años de edad.

El procurador de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, declaró que en esta región del estado persiste la operación de grupos criminales dedicados al narcotráfico.

