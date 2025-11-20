Más Información

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora recibió la puesta a disposición, para su judicialización, de Miguel Ángel “N”, de 34 años, asegurado por elementos policiales tras el y su participación en una persecución que dejó vehículos dañados y personas lesionadas en distintos puntos de Hermosillo.

El Agente del Ministerio Público inició carpeta de investigación por robo de vehículo de propulsión mecánica y daños cometidos con motivo del tránsito de vehículo, además de lo que resulte de las indagatorias.

El incidente se originó alrededor de las 15:44 horas del miércoles 19 de noviembre, cuando se recibió el reporte de un vehículo Kenworth, color amarillo, tipo pipa robado en el sector Paseo Río Sonora y Cerrada de la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor.

Pipa de gasolina robada (19/11/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

Al iniciar la persecución, la unidad robada provocó un particulares en las calles Sonora y Rayón: un Nissan Sentra gris, una Chevrolet Captiva roja y una Toyota Hilux color gris.

A las 15.48 horas, corporaciones de seguridad intensificaron la búsqueda y captura participando elementos de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo (SPM) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), posteriormente arribó en apoyo la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Bomberos y personal de Protección Civil Estatal.

La persecución concluyó a las 16.01 horas, cuando unidades policiales aseguraron la pipa y detuvieron al conductor en bulevar Kino y Guillermo Carpena, en la colonia Pitic.

Personal de seguridad resguardó la zona tras detener la pipa robada (19/11/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

El probable responsable fue trasladado a la Comandancia Centro de Seguridad Pública Municipal para su certificación y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, donde una vez certificado por el médico legista dio positivo a .

En el sitio, personal de Bomberos, con siete elementos y dos unidades cisternas, verificó que el tanque de la pipa, con capacidad de 20 mil litros, se encontraba vacío; la unidad está destinada al transporte de diésel. Protección Civil Municipal y Estatal acudió con sus elementos para supervisar riesgos adicionales.

La Fiscalía de Sonora integra la carpeta de investigación para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar atención a las personas afectadas.

