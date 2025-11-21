El influencer Luis Isaac "N", creador de contenido en redes en la página "Cocinando a la Perique" con 4.2 millones de seguidores ha sido imputado por delitos contra la salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que formuló imputación en contra de cinco personas por su probable responsabilidad por delitos contra la salud en su variante de posesión de metanfetamina, con fines de venta y resistencia particulares.

Estos señalados quedaron en prisión preventiva justificada; la detención se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal en la colonia Adolfo López Mateos de Hermosillo.

Los imputados son Sergio “N”, Karina Jazmín “N”, Luis Isaac “N”, Israel Guadalupe “N”, Juan Antonio “N” y un menor de edad, este último será presentado ante los tribunales de forma individual.

La intervención policial donde se efectuó su captura ocurrió aproximadamente a las 00.20 horas del 18 de noviembre de 2025 en las calles Amapolas y Tabachín.

Los agentes realizaban labores de seguimiento a un Código Rojo cuando observaron a estas personas escandalizando y alterando el orden público, lo que motivó un llamado de atención.

Al abordarlos, los seis sujetos intentaron huir corriendo del lugar, resistiéndose en todo momento, por lo que fue necesario utilizar la fuerza necesaria y racional para someterlos.

Tras la revisión corporal, se les localizó un total de 30 envoltorios de plástico de color morado, conteniendo una sustancia granulada con características de narcótico; la droga estaba distribuida entre todos los detenidos.

Las seis personas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para el inicio de la investigación por el delito contra la salud y resistencia de particulares.

Una vez que se realizaron las periciales correspondientes para la identificación de la droga y se establecieron otros datos de prueba para la acreditación de los hechos que la Ley señala como delitos antes mencionados y su posible participación, fueron ingresados al Cereso a disposición de la autoridad judicial.

En ese momento se determinó la minoría de edad de uno de los señalados, por lo que él seguirá su proceso de manera individual.

De igual forma, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para los cinco imputados, mayores de edad, por lo que en una segunda audiencia los tribunales deberán resolver su situación jurídica, en tanto, permanecen en prisión preventiva justificada.

Los señalados fueron capturados en el marco de operativos de respuesta tras el homicidio de un elemento de Seguridad Pública Municipal.

