Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó la existencia de una toma clandestina de combustible en los dos túneles localizados este martes dentro de un inmueble ubicado en Gobernador M. González Calderón número 74, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

"Personal especializado atendió y descartó la existencia de una toma clandestina del túnel que se construía en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto", aseguró.

En un comunicado, informó que en un trabajo coordinado con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que "el ducto no fue afectado".

Aseveró que no se encontró evidencia física de una toma clandestina.

Este miércoles, derivado de un reporte ciudadano en el que se denunció la presencia de olor a combustible, especialistas de Pemex acudieron a un inmueble localizado en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, para determinar si se trataba de una toma clandestina e inhabilitarla. Al lugar llegó personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Expuso que tras descartarla, técnicos especializados de la empresa productiva del Estado continuarán con las acciones preventivas en la zona y otorgarán todo el apoyo que requieran las autoridades.

"En Petróleos Mexicanos es prioridad salvaguardar la seguridad de la población, así como el cuidado del medio ambiente, por lo que a diario se realizan acciones estratégicas que permitan garantizar la operación confiable de sus sistemas de transporte por ductos", señaló.

Exhortó a la población a prevenir este tipo de delitos y denunciar de forma segura y anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 800 228 9660 y al correo vigilante@pemex.com.

