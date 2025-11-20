Más Información

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la excavación de los dos túneles relacionados a una localizados este martes dentro de un inmueble ubicado en Gobernador M. González Calderón número 74, colonia Observatorio, fue realizada por profesionales.

"No fue un trabajo de improvisados, fue un túnel de ingeniería y se ve que tenían conocimiento de información sobre el paso de los ductos de Pemex", dijo el edil.

Detalló que uno de los túneles tiene una dimensión de ocho metros de profundidad y siete metros de largo, "que presumimos que tenía toda la intención de llegar al ducto".

El otro, indicó, al parecer está cubierto con tierra, por lo que probablemente estaban excavando, lo que aparenta es que la tierra está floja, "es decir que lo rellenaron recientemente", mientras que el otro túnel está completamente abierto.

"Lo único que vemos es un túnel que llega, no sabemos si tenía una conexión y retiraron la manguera, que muy probablemente es lo que haya sucedido, porque no hay una manguera o una conexión al ducto de la gasolina", señaló.

Mauricio Tabe aseveró que estos túneles fueron realizados con un equipo profesional, pues hay cortes muy profundos y materiales que no corresponden "a un grupo de improvisados".

Explicó que excavaron una cantidad importante de material. Señaló que se encontraron costales de ocho metros de profundidad, sobre una superficie de alrededor de un metro cuadrado.

Mientras que el ducto en la parte de abajo cuenta con una longitud de siwte metros de largo. "Es un túnel bastante grande, un túnel de ingeniería y se ve que tenían un conocimiento e información sobre el paso de los ductos de Pemex, lo que podría estar relacionado con huachicoleo".

El edil señaló que cuando este martes llegó el equipo de inteligencia de Pemex sí había personas en el lugar, sin embargo, cuando la mañana del miércoles llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil ya no había nadie.

El alcalde de Miguel Hidalgo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGRP) tiene que actuar, determinar y asegurar el inmueble, así como esclaracer quiénes son los propulsores, si había un arrendador o si se le estaba dando uso de vivienda o bodega al inmueble.

