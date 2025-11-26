Cuautitlán Izcalli, Mex.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México implementa esta tarde la Operación Caudal en 6 municipios; la estrategia busca intervenir y asegurar pozos y pipas de agua relacionados con la extracción, sobre explotación y distribución ilegal del líquido vital.

Los municipios donde se llevan a cabo los despliegues operativos son Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Texcoco, Teotihuacán y Huixquilucan.

En estas acciones participan agentes de la FGJEM en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Operación Caudal se implementa en 6 municipios del Edomex. Foto: Especial.

La Operación Caudal tiene el objetivo de interrumpir las actividades de la cadena del comercio ilícito del agua en la entidad mexiquense.

Como parte de esta estrategia, este mismo mes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de 6 personas consideradas como objetivos prioritarios que presuntamente lideran organizaciones sindicales.

Cristian Jesús “N” y Guillermo “N”, del Sindicato 22 de octubre; Juan “N” de Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM); Juan Manuel “N” y María del Carmen “N” de Los Mayas; y Ricardo “N” de La Chokiza.

dmrr/cr