Toluca, Méx.- Durante la madrugada de este miércoles, Isidro Pastor Medrano, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonó el Penal de Santiaguito, donde permaneció cinco días tras ser detenido el 21 de noviembre por presunto lavado de dinero.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Pastor informó sobre su liberación y agradeció a funcionarios y servidores públicos involucrados en su detención.

Afirmó que nunca fue notificado de alguna orden de aprehensión en su contra, aunque reconoció la labor de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

“Jamás me he escondido, no me voy a esconder, no tengo por qué esconderme”, declaró, tras recordar que la juez María Jazmín Ambriz López le impuso inicialmente prisión preventiva al considerar riesgo de fuga.

El exdirigente priista detalló que en la audiencia del 26 de noviembre, que se prolongó por ocho horas, la juez resolvió que no existían elementos suficientes para su vinculación a proceso, luego de analizar los argumentos de la Fiscalía y de su defensa.

“Reconozco el trabajo de la señora juez, no hubo nada de por medio. Se trabajó; la Fiscalía hizo su esfuerzo, pero mis abogados hicieron lo suyo”, señaló.

Pastor Medrano describió su estancia en prisión como “una gran experiencia”, en la que escuchó historias de personas privadas de la libertad que, dijo, reflejan realidades tanto de inocencia como de culpabilidad.

Ante ello, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar un programa nacional de reinserción denominado “La Segunda Oportunidad”, que permita a personas privadas de la libertad reincorporarse a la sociedad bajo supervisión de un tutor.

“Creo que así se podría avanzar mucho para vaciar las cárceles”, comentó.

Finalmente, solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, la devolución de su cartera, en la que llevaba 2 mil pesos, identificaciones personales y tarjetas de débito, las cuales le retiraron los elementos de la corporación de seguridad federal.

