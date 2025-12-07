Más Información

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía de Sonora informó que Raúl "N", en la administración de la exgobernadora Claudia Pavlovich, fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de peculado y .

Un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso del exservidor público.

Durante la audiencia, el Juez consideró que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que determinó su vinculación a proceso conforme a derecho.

De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con la celebración de diversos contratos de profesionales suscritos entre 2017 y 2020 para asesoría de procedimientos administrativos.

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que continuará integrando los elementos necesarios y dará a conocer información adicional conforme lo permitan los tiempos procesales.

