Culiacán.- Una pareja resultó muerta durante un ataque a balazos contra su vivienda a la que le prendieron fuego en la colonia Sixto Osuna, de la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, por lo que vecinos tuvieron que intervenir con cubetas de agua para intentar apagar el fuego.

Las autoridades policiacas fueron alertadas de fuertes detonaciones de armas de fuego contra la casa de una persona de nombre Vicente “N”, dedicado a la contratación de jornaleros agrícolas, quien se encontraba con su esposa, Daniela “N”, los cuales buscaron refugio en el baño.

Trabajadores del campo que viven cerca y los vecinos tuvieron que intervenir para evitar que el fuego se propagara por toda la casa, ya que los atacantes rociaron gasolina en la fachada y la puerta de acceso y le prendieron fuego.

Los elementos de la policía y del Ejército que acudieron al llamado en la sindicatura de Villa Unión encontraron los cuerpos del matrimonio en el baño, donde se habían refugiado al escuchar las primeras detonaciones de armas de fuego.

Ola de violencia deja seis muertos

La violencia volvió acentuarse en varias zonas de la capital del estado con los asesinatos de seis personas del sexo masculino y el atentado contra un comandante de la Policía Municipal, de nombre Luis Guillermo “N”, el cual tuvo que ser internado en un hospital con graves lesiones de armas de fuego.

El jefe policiaco, quien se encontraba en su día de descanso y conducía un vehículo particular, fue blanco de un ataque a balazos sobre la calle Xicohtencatl, de la colonia las Quintas, por lo que este, al resultar herido perdió el control de la unidad, se impactó contra una de las jardineras del camellón y se volcó, por lo que tuvo que ser rescatado.

David Rogelio “N” de 43 años, vecino de la colonia Pemex en la parte sur-poniente de la ciudad, quien trabajaba como ayudante en un taller mecánico, fue atacado con armas automáticas por desconocidos cuando se encontraba parado en la calle Constituyente Alberto Román.

En la colonia Antonio Toledo Corro, una persona identificada como Magdaleno “N” de 54 años, de oficio carrocero, fue privado de la vida al llegar al lugar donde vivía, sobre la calle Minas del Peñón Blanco, sus atacantes lograron huir del lugar.

Personas desconocidas abandonaron el cuerpo de un hombre envuelto en plásticos color negro a un costado de la carretera Culiacán-El Dorado, en la sindicatura de Costa Rica. La víctima presentaba impactos de bala.

Otra de las víctimas de la violencia fue encontrada en una bolsa de plástico a un costado de la carretera que conduce al nuevo municipio de Eldorado, cerca del entronque con la carretera que comunica con el poblado del Quemadito

Un hombre como de 50 años, el cual fue bajado de una camioneta en una de las calles de la colonia Ampliación Buenos Aires, fue asesinado de varios disparos. Los responsables de este homicidio lograron huir del lugar, pese al operativo de búsqueda que se implementó.

Por último, en la comunidad de Mezquitita, de la sindicatura de Imala, en la parte nor-oriente de la capital del estado, un trabajador de un expendio de gasolina, cuyo nombre no se dio a conocer, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas.

