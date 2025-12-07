Jonacatepec.- Un grupo de habitantes tomaron la presidencia municipal de Jonacatepec, cerraron la carretera principal en la zona centro e incendiaron cabañas del Mirador municipal en demanda de justicia para el menor atropellado por una unidad de la Policía preventiva municipal.

Los manifestantes, en su mayoría del poblado de San Gabriel Amacuitlapilco, acusan complicidad del gobierno de Israel Andrade Zavala en la huida del policía municipal, señalado como presunto responsable del atropellamiento.

Antes de la media noche las llamas iluminaron el zócalo de Jonacatepec, situado al oriente del estado, mientras el edil Andrade Zavala estaba estacionado a las afueras del municipio a la espera de las fuerzas estatales y castrenses para detener la protesta social.

A su vez los pobladores exigieron la presencia de autoridades estatales para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables.

“Yo ya pedí apoyo desde hace rato a las autoridades. Yo pedí apoyo a la regional, a la Guardia Nacional; ya pedimos a la militar. ¿Y por qué permiten que enciendan el mirador? ¿Por qué permiten que enciendan el Zócalo? El elemento (presunto responsable) se perdió y no contesta. ¿Cómo podemos presentar el elemento? La familia me pidió el apoyo. Yo le ayudo, lo que cueste, yo lo pago”, declaró Israel Andrade, cuatro veces presidente municipal con distintos partidos políticos.

Versiones extraoficiales indican que el menor de edad fue atendido en una clínica particular y se encuentra fuera de peligro; el edil aseguró que envió 20 mil pesos a la mamá del niño atropellado.

“Estas personas se están aprovechando, más que nada vandalizar y pues de verdad que tristeza. Sigan hablando y quemando lo que quieran quemar. Quemen su propio pueblo. Allá ver si se dejan entre ustedes”, afirmó.

