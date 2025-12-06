Mérida, Yucatán.-El veracruzano Gabriel T.C. alias “El Flaco” que estaba prófugo de la justicia por el feminicidio cometido contra la menor C.A.P.P., de 12 años, fue detenido y puesto a disposición de un juez que ordenó la prisión preventiva oficiosa para el agresor.

Está acusado de los delitos de violación equiparada y feminicidio agravado cometido en el municipio yucateco de Izamal.

Su defensa solicitó el plazo de 144 horas para definir la situación jurídica del imputado, fijándose audiencia para el 10 de diciembre del 2025.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado, fuerzas federales y con apoyo de la Policía municipal ejecutaron la orden de aprehensión horas antes.

Según las investigaciones, luego de salir por la mañana rumbo a Mérida junto con la madre de la menor, el imputado habría regresado por su cuenta al departamento de Izamal donde vivían.

Más tarde, cuando la madre volvió por la noche y no obtuvo respuesta desde el interior, solicitó apoyo para ingresar y, al hacerlo, encontró a su hija sin vida, mientras que el hombre ya no se encontraba en el lugar.

Al recabarse datos de prueba, se obtuvo la orden de aprehensión y se inició la búsqueda del probable responsable, quien se había sustraído de la justicia.

Mediante un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, se logró ubicarlo en el municipio de Valladolid, al oriente del estado y detenerlo para ponerlo a disposición del juez.

Es el séptimo feminicidio que se registra en la entidad.

