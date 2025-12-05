Mérida, Yucatán.- Un hecho de violencia ocurrió en el Colegio de Bachilleres (Cobay) plantel Xoclán, donde un alumno abofeteó a su novia en un arranque de celos.

De acuerdo con las primeras versiones, el motivo de la agresión fue que la muchacha aceptó la solicitud de amistad de un compañero en redes sociales, lo que obligó a que el maestro que se encontraba en el salón interviniera para contener al violento estudiante.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observó a decenas de estudiantes y al maestro deteniendo al joven en la puerta del salón, cuando otro docente se acercó para apoyar, pero fue recibido a patadas por el alumno.

Lee también: Hallan cuerpos de cuatro jóvenes en Pénjamo, Guanajuato; todos presentan disparos en la cabeza

Fue entonces cuando otros alumnos intervinieron para someter y calmar a su compañero.

El hecho provocó movilización inmediata dentro del plantel y ya generó la atención de las autoridades educativas y de seguridad, quienes ya investigan deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, sin embargo, el episodio ha encendido alarmas entre padres de familia y personal escolar.

A través de un comunicado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) lamentó y rechazó los hechos de violencia registrados en el plantel de Xoclán.

“La institución rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia y ha implementado de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, así como del personal docente y administrativo”, señala el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr