Pénjamo, Gto. - Los cuerpos de cuatro jóvenes asesinados a tiros fueron arrojados en el bulevar Degollado, en el acceso al municipio de Pénjamo.

Los cadáveres fueron encontrados a las 7:00 de la mañana de este 5 de diciembre de 2025, en el asfalto del puente “La Lomita”.

Conductores que circulaban en la zona observaron los cuerpos y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, lo que generó la movilización de patrullas y paramédicos en ambulancias de la Cruz Roja.

Paramédicos auscultaron a las víctimas y en todos los casos diagnosticaron que habían fallecido.

Las personas privadas de la vida, todas jóvenes, presentaban heridas en la cabeza por proyectiles de arma de fuego.

Policías municipales en calidad de primeros respondientes colocaron las cintas de seguridad para evitar el paso de vehículos, para la preservación de lugar de los hechos.

Elementos de las Fuerzas Seguridad Pública del Estado apoyaron en el operativo en auxilio de los agentes de Investigación Criminal y personal del Servicio Médico Forense, que procedió a levantar los cuatro cadáveres y los llevó a sus instalaciones con sede en la capital del estado.

cr