En un encuentro de alto nivel que subraya el creciente interés de Asia por el sureste mexicano, el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo un diálogo directo con el Presidente de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, durante una cena oficial convocada por el Embajador de Singapur en México, Gerald Singham.

Yucatán fue uno de los pocos estados invitados a esta mesa estratégica donde participaron únicamente un reducido grupo de mandatarias y mandatarios del país. La presencia del estado en este formato selecto confirma su ascenso como uno de los destinos más competitivos y confiables para la inversión internacional, particularmente en manufactura avanzada, infraestructura logística y expansión tecnológica.

Durante la reunión, Díaz Mena expuso al Presidente singapurense las ventajas que ofrece Yucatán en materia de certeza regulatoria, seguridad pública y clima de negocios, así como las nuevas condiciones que está generando el proyecto Renacimiento Maya para detonar sectores estratégicos. Destacó, además, el potencial del Puerto de Altura de Progreso, pieza clave para conectar cadenas de suministro entre América y Asia.

“En Yucatán estamos abriendo nuevas rutas de colaboración internacional para que nuestro estado siga creciendo con inversión de alto valor. Agradezco al Presidente de Singapur la oportunidad de dialogar sobre proyectos estratégicos que pueden impulsar aún más nuestro desarrollo económico”, expresó el Gobernador.

Acompañado por el Secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Jorge Ermilo Barrera Novelo, el Gobernador dialogó sobre posibles rutas de cooperación bilateral orientadas a inversiones de alto valor, innovación, infraestructura y desarrollo tecnológico. La delegación yucateca compartió mesa con las y los gobernadores de Aguascalientes, Colima y Querétaro, conformando un bloque que intercambió perspectivas con la delegación singapurense sobre oportunidades en logística, comercio y modernización productiva.

Díaz Mena agradeció la invitación y reiteró el compromiso de su administración para “seguir abriendo rutas de colaboración internacional que generen crecimiento, empleo y nuevas oportunidades para las familias yucatecas”, reforzando la apuesta de Yucatán por un desarrollo económico global y de largo plazo.

