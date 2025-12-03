Más Información

Mérida, Yucatán.- El -de mayoría simple de Morena- rechazó una petición del gobierno de Yucatán para un préstamo de mil 500 millones de pesos para construir un Centro de Atención Autista y otras obras.

Diputados del PAN y del PRI impidieron que se autorizara el .

Pero en la misma sesión cameral se aprobó el presupuesto para Yucatán 2026 que será de 64 mil 750 millones de pesos.

"Será un presupuesto responsable con sentido social y humano, para priorizar la atención a las personas con discapacidad, la salud, la seguridad, la justicia social, la infraestructura y el transporte. Un presupuesto que regresará al pueblo convertido en directos, en obras, en apoyos y oportunidades" aseguró el gobernador Joaquín Díaz Mena, tras la aprobación presupuestal.

Acerca del rechazo a la solicitud del empréstito, dijo: ¿Quiénes votaron en contra?. A ellos la historia, los juzgará.

Pero a pesar de los obstáculos, "vamos a construir de la forma que podamos el Centro Estatal de Atención a Personas con Espectro Autista", afirmó.

aov/cr

