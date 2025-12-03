Más Información
Mérida, Yucatán.- El Congreso del Estado -de mayoría simple de Morena- rechazó una petición del gobierno de Yucatán para un préstamo de mil 500 millones de pesos para construir un Centro de Atención Autista y otras obras.
Diputados del PAN y del PRI impidieron que se autorizara el crédito.
Pero en la misma sesión cameral se aprobó el presupuesto para Yucatán 2026 que será de 64 mil 750 millones de pesos.
"Será un presupuesto responsable con sentido social y humano, para priorizar la atención a las personas con discapacidad, la salud, la seguridad, la justicia social, la infraestructura y el transporte. Un presupuesto que regresará al pueblo convertido en programas directos, en obras, en apoyos y oportunidades" aseguró el gobernador Joaquín Díaz Mena, tras la aprobación presupuestal.
Acerca del rechazo a la solicitud del empréstito, dijo: ¿Quiénes votaron en contra?. A ellos la historia, los juzgará.
Pero a pesar de los obstáculos, "vamos a construir de la forma que podamos el Centro Estatal de Atención a Personas con Espectro Autista", afirmó.
