Una explosión se registró el martes en la comunidad de Contreras, en el estado de Durango. El secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, informó que hasta el momento únicamente tienen conocimiento de una persona fallecida que no ha sido identificada.

Hasta el momento las autoridades han mantenido hermetismo sobre las causas y el saldo de la explosión. Se ha especulado que fueron tres personas fallecidas, pero el secretario refirió que solo tiene la confirmación de una persona. “No sabemos si hubo un tema incineración”, mencionó.

Dijo que será la fiscalía de Durango la que precise la información. Por lo pronto, la zona está acordonada y tomada por el Ejército Mexicano.

“Estaremos en espera por la autoridad correspondiente nos indique qué fue lo que sucedió”, comentó.

La explosión generó una fuerte movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad así como de emergencia.

