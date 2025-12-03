Más Información

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Cae en Baja California "Tavo", líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Una se registró el martes en la comunidad de Contreras, en el estado de Durango. El secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, informó que hasta el momento únicamente tienen conocimiento de una que no ha sido identificada.

Hasta el momento las autoridades han mantenido hermetismo sobre las causas y el saldo de la explosión. Se ha especulado que fueron tres personas fallecidas, pero el secretario refirió que solo tiene la confirmación de una persona. “No sabemos si hubo un tema ”, mencionó.

Dijo que será la fiscalía de Durango la que precise la información. Por lo pronto, la zona está acordonada y tomada por el Ejército Mexicano.

“Estaremos en espera por la autoridad correspondiente nos indique qué fue lo que sucedió”, comentó.

La explosión generó una fuerte movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad así como de emergencia.

