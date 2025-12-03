En la alcaldía Magdalena Contreras, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron el reporte de una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en la colonia El Ermitaño, sobre la Cerrada Alcatraz y su esquina con Las Flores; durante el incidente, un joven resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo a un comunicado de la SSC, los hechos ocurrieron esta mañana, al recibir el reporte, los policías acudieron al sitio donde observaron humo saliendo del inmueble, por lo que solicitaron de inmediato los servicios de emergencia; dos policías ingresaron a la vivienda e intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua.

Lee también Usan ambulancia del IMSS para transportar azulejos en Cuautitlán Izcalli; Instituto inicia procedimiento de sanción

Explicó que, durante estas acciones, uno de los oficiales detectó que un tanque de gas tenía una fuga, por lo que lo cargó y arrastró para evitar una explosión, cerró la válvula y lo enfrió con agua.

Detalló que paramédicos de la alcaldía trasladaron a un joven que se encontraba cerca del punto de la explosión a un hospital; la victima presentó quemaduras de segundo grado e indicó que el incidente ocurrió cuando intentó encender el boiler, lo que provocó la detonación y el posterior incendio.

La SSC reportó que, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controló el fuego y retiró el tanque de gas para realizar una fuga controlada, con el fin de evitar riesgos adicionales en las viviendas aledañas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL