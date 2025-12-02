El pleno de la Cámara de Diputados avaló, por 329 votos a favor y 84 en contra, la ratificación de César David Vives Flores, como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario federal rindió protesta y su ratificación fue notificada el ejecutivo federal.

La Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales tiene como funciones principales proponer, para aprobación superior, la política del Gobierno federal en materia de crédito público de la Administración Pública Federal y de Ciudad de México, en coordinación con la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública.

Participar en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo; así como opinar sobre los términos y condiciones financieras de los proyectos de infraestructura de las entidades de la Administración Pública Federal, factibles de financiarse con recursos provenientes de entidades financieras nacionales, extranjeras o de organismos bilaterales y multilaterales.

Previo a la aprobación del pleno, Vives Flores compareció ante los integrantes de dicha Comisión, y rechazó que el gobierno mexicano esté incurriendo en mal ejercicio de la deuda pública.

El funcionario federal aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una “estrategia integral en manejo de riesgos” para cuidar el perfilamiento de la deuda.

“Contamos con una estrategia integral en manejo de riesgos el cual consiste en un monitoreo continuo tanto de mercados financieros, de las variables económicas y financieras, así como el uso de coberturas a efecto de minimizar el impacto de los factores externos, lo cual se ha visto traducido en una mejora tanto a nivel del costo financiero como a nivel de la senda de la sostenibilidad de la deuda”, aseguró.

Vive Flores dijo que, pese a complejidades externas, México crecerá entre 0.5 y 1.5% este año.

“Pese a todas las complejidades externas y los conflictos geopolíticos y comerciales, estimamos que la economía tenga un crecimiento que va entre el .5 y 1.5 %, la cual muestra resiliencia respecto a todos estos factores que ya he comentado”, indicó.

¿Quién es César David Vives Flores?

César David Vives Flores es licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla, y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como Director General de Deuda Pública (enero 2025 a la fecha), y Director General de Operaciones Financieras (2023 a 2025) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como Director General de Finanzas (2019 a 2023), Director General Adjunto de Tesorería (2015 a 2018), Director de Inversiones y Proyección de Flujos (2009 a 2015); en Grupo Financiero Scotiabank como Subdirector de Riesgos de Mercado (2009) y Consultor de Riesgo de Mercado (2004 a 2006).

