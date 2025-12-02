El jefe de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, Cesar David Vive Flores, rechazó que el gobierno mexicano esté incurriendo en mal ejercicio de la deuda pública.

En reunión con las y los diputados de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, quienes avalaron su ratificación en el cargo por mayoría de 29 votos a favor (12 en contra y 2 abstenciones), en funcionario federal aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuenta con una “estrategia integral en manejo de riesgos”.

“Somos una administración que tiene criterios muy definidos en cuanto a una política de deuda, tenemos ejes de acción que están específicamente dirigidos a cuidar el perfilamiento de la deuda, así como atender las necesidades que se tienen respecto del déficit que se aprueba en cada año por parte del Congreso. Contamos con una estrategia integral en manejo de riesgos el cual consiste en un monitoreo continuo tanto de mercados financieros, de las variables económicas y financieras, así como el uso de coberturas a efecto de minimizar el impacto de los factores externos, lo cual se ha visto traducido en una mejora tanto a nivel del costo financiero como a nivel de la senda de la sostenibilidad de la deuda”, sostuvo.

Vive Flores, aseguró que, pese a complejidades externas, México crecerá entre 0.5 y 1.5 %.

“Pese a todas las complejidades externas y los conflictos geopolíticos y comerciales, estimamos que la economía tenga un crecimiento que va entre el .5 y 1.5 %, la cual muestra resiliencia respecto a todos estos factores que ya he comentado”, indicó.

La deuda pública neta de México se ubicó en 49,9 % de su producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025, por encima de la proporción de 49,3 % del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda neta total, establecida en el “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2025”, es de 18,28 billones de pesos (unos 994.688 millones de dólares, según el tipo de cambio) en los primeros nueve meses del año.

En la sesión ordinaria, el funcionario federal dijo que parte de su labor fundamental, ha sido la implementación de la estrategia de manejo de deuda pública, de la que aseguró “ha permitido fortalecer la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, mejorar los indicadores macroeconómicos y consolidar la confianza en nuestro país, lo que impulsa un entorno favorable de inversión”.

Ante diputadas y diputados, Vive Flores explicó que el contexto internacional ha presentado ciertas complejidades en los últimos años y ha estado marcado por incertidumbre y tensiones comerciales. Aseguró que, a pesar de ello, “México ha mostrado una gran resiliencia, las finanzas públicas se mantienen sanas y la deuda sigue una trayectoria estable”.

Puntualizó que México ha logrado conservar el grado de inversión con ocho agencias internacionales, y que las agencias calificadoras ratificaron la calificación crediticia de largo plazo de nuestro país.

“En esta administración se ha llevado a cabo refinanciamientos por alrededor de un billón 300 mil millones de pesos en el mercado financiero local mediante 11 operaciones, mientras que en el mercado externo se han refinanciado bonos por 6 mil 94 millones de dólares. Se implementaron acciones de apoyo a Pemex para fortalecer su situación financiera, y gracias a ello, algunas agencias calificadoras mejoraron la calificación crediticia de la empresa pública, acercándola una o dos escalones para mejorar su inversión”, sentenció.

Tras su exposición de motivos, se avaló su ratificación y el nombramiento fue turnado al pleno. Se prevé que sea votado esta misma tarde.

