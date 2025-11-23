Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

La pasarela de Fátima Bosch en Miss Universo perdió brillo.

Tras su coronación resurgió que una empresa de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, recibió en 2023 un contrato por 745.6 millones de pesos con Pemex.

Ese mismo año, el padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch Hernández, era directivo de la petrolera, aunque no formaba parte del área que intervino en la adjudicación.

El documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL detalla que el contrato 640853806 fue adjudicado mediante licitación pública a un consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México (empresa líder) y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú.

El contrato contempla la construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en la zona sur de Pemex, además de obras de infraestructura y pruebas de seguridad industrial. Parte de los anexos fue testada por seguridad nacional y por secreto comercial, según la petrolera.

El consorcio también debe instalar sistemas anticorrosión, señalización e instrumentación de monitoreo, y construir accesos y oficinas administrativas conforme a la normatividad ambiental.

Acusan fraude

La controversia en torno a la transparencia del concurso se agravó con las declaraciones del músico franco-libanés Omar Harfouch, exintegrante del comité de selección de Miss Universo 2025, quien renunció días antes de la final alegando falta de transparencia.

Tras la coronación, Harfouch calificó a Fátima como una “ganadora falsa”, insinuando que el resultado habría estado decidido de antemano por supuestos vínculos comerciales entre el presidente de Miss Universo y el padre de la reina.

Afirmó que Rocha y su hijo le habrían pedido votar por Bosch porque “será bueno para nuestro negocio”. Hasta ahora, el exjurado no ha presentado pruebas documentales que respalden sus señalamientos.

Rocha Cantú respondió a esas versiones al mostrar un intercambio de WhatsApp con Harfouch, en el que —según el empresario— quedó claro que el exjurado confundió un evento paralelo llamado Beyond the Crown con el certamen principal. En ese chat, Harfouch escribe: “No puedo estar involucrado en asuntos oscuros”, a lo que Rocha respondió que ante esa afirmación “te cancelaré, no puedes ser más juez”.

El documento 640853806, firmado el 7 de febrero de 2023, confirma que Pemex adjudicó a Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú, la construcción de ductos terrestres en la Zona Sur, obra de infraestructura crítica de PEP.

Asciende a 745.6 millones de pesos, pagados por etapas bajo un esquema de precio unitario. Cada avance debió ser validado por Pemex antes de autorizar facturación y liberar los pagos, con la supervisión directa del Residente de Obra, figura encargada de vigilar en campo.

El presidente de Miss Universo negó cualquier presión sobre jurados y calificó las acusaciones como infundadas.

Harfouch, por su parte, ha señalado que analiza interponer una demanda en Estados Unidos por presunto fraude, conflicto de interés y daños morales, apoyado por un despacho jurídico de Nueva York.

Fátima Bosch no ha respondido de forma directa a las acusaciones. En un mensaje en redes sociales agradeció el apoyo recibido y sostuvo que su triunfo responde a un “destino” que no puede alterarse.

De acuerdo con Luis Fernando Delgado Ruiz, amigo cercano de Bosch, dijo a EL UNIVERSAL que en el entorno familiar de la nueva Miss Universo prevalece la calma: “Estamos sólo recibiendo lo positivo; esa es una característica de Fátima, enfocarse en lo positivo”, afirmó.

Miran historial

En 2019, Bernardo Bosch Hernández era gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex cuando la Secretaría de la Función Pública detectó que había recibido 6.5 millones de pesos entre 2011 y 2015, una cifra superior a lo que oficialmente debía percibir.

La dependencia lo inhabilitó por 10 años, en un proceso que involucró también a otros funcionarios de distintas áreas gubernamentales. En aquel momento el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, confirmó que la empresa debía acatar la resolución.

Bosch Hernández impugnó la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en 2020 la anuló y ordenó su reinstalación. Desde octubre pasado funge como subdirector de Seguridad y Salud en la petrolera.

El viernes, Pemex felicitó públicamente el triunfo de Fátima Bosch, a quien identificó como hija de su “compañero”.

Por su parte, Raúl Rocha Cantú tomó el control de Miss Universo en medio de la crisis financiera de JKN Global Group, la firma tailandesa que había adquirido la franquicia un año antes.

Ya dirigía Miss Universo México, pero la reestructuración y los problemas de liquidez de la empresa asiática permitieron que, a finales de 2023, adquiriera 50% de la organización.

En 2024, el empresario oficializó su entrada como copropietario y posteriormente como presidente de Miss Universo.