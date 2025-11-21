Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Como si hiciera falta drama en Pemex, la petrolera se está viendo una vez más señalada ahora hasta en el caso de Miss Universo.

Resulta que la petrolera le otorgó un contrato para la construcción de ductos terrestres por 745 millones de pesos a las empresas Servicios PJP4 De México, S.A. DE C.V. y Soluciones Gasíferas Del Sue, S.A. DE C.V.

Esta última ligada directamente como propiedad de Raúl Rocha, el copropietario del certamen Miss Universo.

Pemex felicitó a Fátima Bosch por ganar el certamen en sus redes sociales directamente por ser hija de Bernando Bosch Hernández.

Medios colombianos han afirmado que ya hay quejas de que en la decisión final del certamen hubo irregularidades.

Y se ha señalado a Rocha en más casos como el casino Royal en Monterrey.

En lo que respecta al contrato que Pemex entregó a esta empresa, se trata de un convenio que se otorgó a través de un concurso abierto y se formalizó el 7 de febrero de 2023.

Mientras tanto, Bosch Hernández aparece como coordinador ejecutivo B, en el área de exploración y producción de Pemex.