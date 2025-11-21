Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

La mañanera de Sheinbaum, 21 de noviembre, minuto a minuto

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

La presidenta celebró el triunfo de la tabasqueña , y reconoció que la modelo “es un ejemplo” por haber alzado la voz por un maltrato que denunció por parte de los organizadores del certamen.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “siempre tiene su cuestionamiento” el .

“Me gustó de ella que levantó la voz en un momento que siente que hay una injusticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Reconoció que Fátima Bosch es un ejemplo para las mexicanas y los mexicanos, pero es especial para las mujeres.

Como lo expresó en días pasados, Claudia Sheinbaum rechazó la expresión .

