La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

Tras la coronación de la mexicana , también surgieron nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, la modelo que representó a Jamaica en el certamen celebrado en Tailandia y que, lamentablemente, sufrió un fuerte accidente horas antes de la final.

El pasado 19 de noviembre, durante la competencia preliminar, Miss Jamaica desfilaba con seguridad luciendo un vestido naranja cuando, de pronto, cayó del escenario.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que paramédicos acudieron a auxiliarla y, posteriormente, la trasladaron al hospital Paolo Rangsit, ubicado cerca de Bangkok, Tailandia.

Gabrielle Henry se encontraba en plena fase de modelaje cuando sufrió el accidente. Foto: Instagram oficial.
De acuerdo con los primeros reportes, no presentó fracturas; sin embargo, sí sufrió un “trauma cerebral” y una laceración en la barbilla y el pie, lesiones que la obligaron a retirarse del concurso.

Tras el accidente, Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, informó mediante un comunicado que la modelo estaba recibiendo atención médica y se encontraba acompañada por su familia.

¿Cómo está Miss Universo Jamaica?

En un comunicado difundido, hace unas horas, en la cuenta oficial de Miss Universo Jamaica, se detalla que Gabrielle Henry continúa en la unidad de cuidados intensivos.

Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, habría viajado a Tailandia para acompañarla y señaló: “Gabby no está tan bien como hubiéramos esperado, pero el hospital continúa tratándola adecuadamente”.

El texto también indica que la modelo deberá permanecer al menos una semana más en la clínica:

“El personal médico ha señalado que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada”, añadieron.

Foto: Instagram Miss Jamaica.
Asimismo, pidieron al público evitar la difusión de información falsa, y recordaron que cualquier actualización sobre su estado de salud se realizará únicamente a través de las redes oficiales de Gabrielle.

“Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúen la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia atraviesa este período difícil”, concluye el comunicado.

Gabrielle Henry, de 28 años, además de modelo, es médica especializada en oftalmología y trabaja en el Hospital Universitario de West Indies, en Mona, St. Andrew, Jamaica.

