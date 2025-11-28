México perderá el 24 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el sexenio por el cambio climático, advirtió Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

Bajo un escenario de inacción, los costos económicos para México serían comparables a perder de dos y hasta más de nueve veces el PIB de 2024, comentó.

En conferencia de prensa para analizar la reciente COP 30 celebrada este mes en Brasil, científicos de la máxima casa de estudios señalaron que para afrontar el cambio climático urge pasar del diagnóstico científico a la acción para concretar objetivos puntuales en políticas públicas, financiamiento y participación social, plantearon especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

“Existe un estancamiento en las negociaciones de las Conferencias de las Partes (COP), que se realizan anualmente desde hace tres décadas como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y mientras, las emisiones a la atmósfera siguen aumentando en el planeta, precisó Michel Grutter de la Mora, director del ICAyCC.

Reconoció que existe frustración en el sector académico mexicano respecto al tema, pues durante años han hecho advertencias con datos científicos, mientras que en esas reuniones internacionales existen avances lentos.

Consideró que las universidades tienen un papel estratégico en el fortalecimiento de la política climática y en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que son los compromisos que los países asumen para enfrentar el calentamiento global, los cuales incluyen metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos de este fenómeno.

Estrada Porrúa destacó que los especialistas del PINCC y del ICAyCC colaboran de forma conjunta con el gobierno de México en mesas de trabajo, con 11 temas que abordan trayectorias de emisiones, costos económicos, recursos hídricos, agricultura, sequía, salud humana, biodiversidad, inundaciones y adaptación, entre otros.

Estimó que el cumplimiento de las NDC a nivel global es un primer paso que aporta beneficios claros, como una reducción de aproximadamente 26 por ciento frente a la inacción.

Amparo Martínez Arroyo, investigadora del ICAyCC, se pronunció por fomentar el multilateralismo para afrontar este suceso de escala global.

Reconoció que en el ámbito mundial hay decisiones con amplio consenso, pero a nivel país es necesaria la participación y el financiamiento económico.

Carlos Gay García, también investigador del ICAyCC, dijo que 30 años después de la primer COP se discute lo mismo, y “México debe estudiar este tema, dedicarle más trabajo e inversión”.

Los científicos universitarios consideraron que la ciencia mexicana puede constituirse en un puente entre compromiso y acción. Lo que está en juego es cumplir metas internacionales y el futuro en materia ambiental, social y económica.

