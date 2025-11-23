Más Información

La (UNAM) anunció que obtuvo resultados destacados en tres clasificaciones internacionales de Instituciones de Educación Superior que evalúan áreas como las ciencias, la calidad de sus materias académicas, el compromiso con la sustentabilidad y la gobernanza.

A través de un comunicado, la indicó que en el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education, la UNAM se ubicó en el top 50 al posicionarse en el lugar 45 a nivel global y la número 2 en Centro y Sudamérica de entre mil 267 instituciones.

Añadió que en dicho ranking, que mide las contribuciones y el compromiso de las universidades a nivel mundial con la ciencia interdisciplinaria, la Universidad Nacional avanzó del lugar 54 al 45 entre las ediciones 2025 y 2026.

Por otra parte, señaló que en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026, el cual hace su clasificación por materias académicas, la UNAM destacó en 19 áreas, posicionándose en el primer lugar nacional en prácticamente todas las que son evaluadas por este ranking.

Aunado a ello, explicó que el reporte GRAS Shanghai evalúa a más de 3 mil y entre las categorías que conforman sus indicadores están la calidad de Investigación, el impacto de la Investigación y la internacionalización.

Además, resaltó que en el QS Sustainability 2026, que evalúa a las universidades que lideran prácticas de sostenibilidad social y ambiental, la institución se ubicó en el lugar 222 de entre poco más de 2 mil universidades de todo el mundo, resultado que la mantiene dentro del 11% superior a nivel global.

