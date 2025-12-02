Más Información

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda en la , aprobaron por unanimidad de 29 a favor, la iniciativa presidencial para cuñar una moneda conmemorativa alusiva al 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar, cuyo valor nominal será de 20 pesos.

De acuerdo con el proyecto, la moneda permitirá conmemorar la gesta heroica a cargo del capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreyro y el personal bajo su mando, con la cual nace la .

“Su conmemoración es de gran importancia debido al contexto histórico en que emergió el Estado mexicano como país independiente. Este aniversario se explica porque, si bien la Independencia se consumó en 1821, fue hasta 1825 cuando se consolidó de manera definitiva en la mar, al lograrse la retirada de las últimas fuerzas españolas en San Juan de Ulúa. Dicho acontecimiento marcó el nacimiento de la Armada de México como institución militar de la naciente República, razón por la cual se considera justificada su conmemoración mediante la emisión de una moneda alusiva”, señala el dictamen.

Destaca que la nació en pie de lucha, ya que su primera misión de guerra fue enfrentar al último reducto español que se negaba a reconocer la , al cual desalojó el 23 de noviembre de 1825, tras un intenso bloqueo naval.

El dictamen fue turnado a la mesa directiva, y se prevé que esta misma tarde sea votado en el Pleno.

