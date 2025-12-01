La Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Humberto Coss y León Zúñiga (Morena), aprobó por unanimidad de 20 votos a favor el dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México, con el fin garantizar la igualdad y no discriminación del personal naval en los procesos de ascensos.

Asimismo, armonizar la ley con las disposiciones vigente de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México. Entre las modificaciones está la figura de Jefatura de Operaciones Navales en sustitución del Estado Mayor General de la Armada.

El dictamen señala que los ascensos en la Armada de México en tiempos de paz se determinarán en la promoción general regulada en el reglamento de la presente ley y en el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente o de forma excepcional por el Alto Mando.

Además, en caso de procedencia del recurso de inconformidad por exclusión, el Alto Mando ordenará que se incluya al personal interesado en el proceso de selección, debiendo realizar las evaluaciones que correspondan, aun si ya finalizaron los periodos que se establezcan para tal fin.

Entre otros cambios, precisa que en caso de que haya concluido la promoción y derivado del resultado de las evaluaciones obtenga un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso será considerada como postergación.

El presidente de la Comisión explicó que el dictamen atiende a la iniciativa suscrita por la titular del Ejecutivo Federal, la cual tiene por objeto actualizar y fortalecer el marco jurídico que regula a los ascensos del personal naval.

“En ese sentido esta Comisión dictaminadora es coincidente con la propuesta de adecuar diversas disposiciones al lenguaje incluyente, en concordancia con la reforma constitucional del 2024 en materia de igualdad sustantiva”, expuso.

La diputada Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) indicó que esta reforma fortalece el marco jurídico de la Ley de Ascensos de la Armada de México, institución de la que resaltó su disciplina, profesionalismo y entrega que han permitido salvaguardar la soberanía y proteger las rutas marítimas, fundamentales para la economía y el desarrollo nacional.

“La armonización normativa que hoy votamos favorece la certeza jurídica, la profesionalización y la igualdad sustantiva al interior de la institución. Avanzamos hacia un marco legal más claro, más coherente y más humano”, destacó.

De Morena, el diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes comentó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un fin primordial a favor de esa institución pública y, por ende, a favor de la ciudadanía. “Enhorabuena por la Marina, por los 200 años de independencia marítima en México y los siete años de inicio de esta transformación”.

