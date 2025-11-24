Más Información

La Secretaría de Marina () informó que del 18 al 23 de noviembre fueron detenidos 45 presuntos infractores de la ley, así como el aseguramiento de armamento, cartuchos, vehículos y presunta droga, en diversos municipios de Colima.

Estas acciones se realizaron durante recorridos de vigilancia en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir los índices de violencia.

Los elementos también aseguraron 677 dosis de presunta metanfetaminas, 116 dosis y dos bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, un arma corta, un arma artesanal, 149 cartuchos útiles, un inmueble, un celular, un tracto camión, dos automóviles y cinco motocicletas.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

Desde que inició la se han realizado un total de 132 detenciones de generadores de violencia.

En cinco días, la Secretaría de Marina detuvo a 45 presuntos infractores de la ley y aseguró armamento, vehículos, un inmueble y droga en Colima. Foto: Especial
En cinco días, la Secretaría de Marina detuvo a 45 presuntos infractores de la ley y aseguró armamento, vehículos, un inmueble y droga en Colima. Foto: Especial

