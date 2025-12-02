La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó, luego de que un juez federal ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) levantar el bloqueo contra sitios operados por Ganador Azteca, propiedad del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró además que “es muy importante” el papel del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) o lo podemos traer aquí un día el tema [...] Desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de la Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia”, señaló.

Ante la actuación de jueces sobre algunos casos, la Mandataria federal indicó que “es muy importante el papel de ese Tribunal”: “Recuerden que antes la Presidenta de la Corte, o el Presidente de la Corte era el Presidente del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura, todo estaba en el mismo lugar, ahora no.

“Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial, pues tiene que avanzar en la sanción, ahí donde se conoce, se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias, entonces ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente”, dijo.

“No se trata de sancionar a todos los jueces”, declaró la titular del Ejecutivo federal al insistir en que el Tribunal informe cuál es su trabajo.

Comentó que el caso queda a cargo de la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Siempre que hay presunción de lavado de dinero, se presenta denuncia penal, es obligatorio y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la Fiscalía”, señaló.

Reiteró que el pago de impuestos del empresario Salinas Pliego “no es político”, sino jurídico.

“La gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos para todos los casinos [...]”, mencionó.

