Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La presidenta aseguró que no hay indicios de que las remesas que envía la comunidad mexicana en Estados Unidos se usen para .

“Esta idea de que las se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Y si hubiera, pues, tiene que sancionarse”, aseguró en la conferencia matutina de este martes.

Sheinbaum Pardo dijo que no debe criminalizarse a las y los migrantes porque las autoridades de ambos países no han reportado algún ilícito.

“No hay indicios de lavado de dinero, y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad?”, recalcó.

Dijo que en caso de que se detecten un caso se investiga, "si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse”, dijo.

“Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo. Y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos”, apuntó.

mahc/apr

