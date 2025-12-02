La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay indicios de que las remesas que envía la comunidad mexicana en Estados Unidos se usen para lavar dinero.

“Esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Y si hubiera, pues, tiene que sancionarse”, aseguró en la conferencia matutina de este martes.

Sheinbaum Pardo dijo que no debe criminalizarse a las y los migrantes porque las autoridades de ambos países no han reportado algún ilícito.

“No hay indicios de lavado de dinero, y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad?”, recalcó.

Dijo que en caso de que se detecten un caso se investiga, "si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse”, dijo.

“Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo. Y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos”, apuntó.

