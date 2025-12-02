Más Información

Autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en Oaxaca y detuvieron a Carlos Ramos López, “Cali”, integrante del grupo delictivo “” y generador de violencia.

En el cateo se aseguraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos, 13 chalecos balísticos, 19 cascos balísticos, 14 pares de botas, diverso equipo táctico y 54 dosis de .

“Cali” fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina () junto con Secretaría de la Defensa Nacional (), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGEO).

De acuerdo a las investigaciones, entre abril de 2024 y julio de 2025, la FGEO y fuerzas federales han intensificado las acciones contra la red criminal encabezada por Iván Sánchez Santiago, “Cromo”.

En 2025, como parte de la Operación Sable implementada por la Marina, se han detenido a 58 personas vinculadas a la organización criminal en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

