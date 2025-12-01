Más Información
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas.
Por medio de su cuenta de X, el titular de la SSPC señaló que la operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y que las drogas se encontraron ocultas en el doble fondo de un tractocamión.
"Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población", escribió en su cuenta.
