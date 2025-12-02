Más Información

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

, diputado del PAN, interpuso una denuncia contra la reforma judicial y las modificaciones a la Ley de Amparo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

"La justicia mexicana ya está en el banquillo de los acusados en la justicia internacional, puede y debe ser juzgada, aseveró Martínez.

La denuncia contra lo que calificó un "fraude institucional" fue entregada en Costa Rica este 2 de diciembre y fue sellada de recibida.

De acuerdo con el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, lo que piden es que la Corte Interamericana supervise que México cumpla con las sentencias Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, de los días 23 de noviembre de 2009, 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente.

"México debe tener una recurso judicial efectivo ante tribunales independientes, ambas cosas se desdicen con la reforma judicial que conocemos, de elección popular de personas juzgadoras, y no se diga con el debilitamiento de la Ley de Amparo", explicó el defensor.

Martínez Cázares y Gutiérrez González esperan que la Corte Interamericana falle a su favor y que "pronto la justicia internacional nos devuelva a los mexicanos lo que los gobiernos de Morena nos han quitado, nuestros derechos humanos y un acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita.

