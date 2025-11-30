La socióloga y analista política egresada de la UNAM, Adriana Pineda, cuestionó en la FIL Guadalajara al ministro en retiro Alberto Pérez Dayán por su voto en el anterior Pleno, con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la invalidez de la reforma al Poder Judicial.

El ministro en retiro presentó este domingo su libro “La Suprema Corte: historia y testimonio”, donde aborda la cronología del PJ en México. Ante esto, la especialista dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que, como el propio Pérez Dayán enfatizó durante su charla, “todas las reformas a la Corte han sido políticas, y él hizo un movimiento político que favoreció a la actual administración”.

“Me respondió que él no había cambiado su voto, sino que ese fue su voto original. Todas las personas que seguimos las sesiones y que analizamos el proyecto nos sentimos desilusionadas, porque él inicialmente había sido muy crítico con la reforma”, agregó.

Lee también Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Además, Pineda acusó que no hubo ronda de preguntas, por lo que sintió la obligación de hacer este posicionamiento crítico.

“Si tú estás en una Feria Internacional de Libro, como la de la Universidad de Guadalajara, se supone que debería haber debate de ideas y posturas; no vino a presentar una novela, presentó un libro de la historia de la Suprema Corte”, resaltó.

“Traicionó totalmente al Poder Judicial. Es muy triste, porque lo estamos viendo ahorita. Tenemos una Suprema Corte, gracias a ese voto, que permitió una reforma inconstitucional en la que ministros y jueces se eligen con acordeones”, lamentó.

Lee también Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

🔴“¿Valió la pena?”: el ex ministro Alberto Pérez Dayán fue criticado en la FIL Guadalajara por la analista Adriana Pineda (@LaMalaC), quien cuestionó su voto con el que la Corte desestimó la invalidez de la Reforma Judicial.



📹@Juan_OrtizMX

pic.twitter.com/soerRiQK1m — Azucena Uresti (@azucenau) November 30, 2025

“Pensé que me iban a linchar”

Adriana Pineda relató que después de cuestionar al ministro en retiro se sintió asustada con la cantidad de personas que se acercaron a ella: “me van a linchar”, pensó.

Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial se acercaron a ella para decirle “qué bueno que lo mencionaste”.

“Hubo mucho apoyo. Saliendo de la presentación me comentaron algunos que no estaban enterados de cómo se dio ese movimiento de la Suprema Corte. Yo creo que si hubieran dado tiempo para la ronda de preguntas, no hubiera sido sólo yo”, aseveró.

Lee también Morena propone incluir educación financiera en escuelas; iniciativa busca enseñar ahorro, crédito y planeación económica

“La actual Corte busca legislar”

De acuerdo con la socióloga, la Corte electa en las urnas pretende sobrepasar sus facultades y legislar, como el proyecto que busca reabrir sentencias, contrario al principio de cosa juzgada.

“Es violatorio de todo principio en términos de derechos, violatorio de la Constitución. Lo que está haciendo la Suprema Corte actualmente es legislar con la cosa juzgada. Ellos no tienen esa facultad, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ya les mencionó que no pueden legislar”, señaló.

Adriana Pineda también condenó el “atropello de derechos laborales” cometido en contra de los juzgadores que perdieron su trabajo por la reforma judicial, quienes “a la fecha no tienen sus liquidaciones que les corresponden por ley”.

Refirió que su cuestionamiento a Pérez Dayán corresponde a que él, como ministro, estaba en la posición más alta del Poder Judicial de la Federación, que es el Alto Tribunal, pero “ni siquiera se preocupó por los derechos de las personas que estaba representando”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv