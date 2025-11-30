¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Luego que reapareció este fin de semana para presentar su nuevo libro “Grandeza”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las condiciones bajo las cuales volvería a participar activamente en la vida pública del país, pese a haberse reiterado tras dejar la Presidencia de la República.

En un video en redes sociales, desde la finca "La Chingada", Palenque, Chiapas, el exmandatario señaló que solo regresaría si se intentara vulnerar la democracia o si la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara una amenaza grave como un golpe de Estado.

“Decía yo: saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan… entonces sí. Pero eso no creo que pase”, afirmó.

Agregó: “Nuestro país es libre, independiente y soberano. Nosotros no somos colonia de ningún país extranjero. Si se celebrara la soberanía, entonces sí [volvería]”, agregó al insistir en la importancia de mantener la autonomía nacional.

López Obrador subrayó que estas posibilidades son remotas, pero consideró necesario dejar claro en qué situaciones estaría dispuesto a reaparecer públicamente.

El mensaje concluyó: “Nada más despedirme, decirles que los quiero mucho, sinceramente, mucho, mucho, mucho… que amor con amor se paga, como decía el inolvidable Juan Gabriel. Un abrazo de todo corazón.”

Con “Grandeza”, el expresidente marca un nuevo capítulo en su retiro, aunque su mensaje deja abierta la puerta a un eventual retorno.

