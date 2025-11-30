Sheinbaum se dice muy contenta tras reaparición de AMLO; agradece respaldo del expresidente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo que le hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reapareció este domingo para presentar su nuevo libro “Grandeza”.

Al llegar a Cuernavaca, Morelos, para encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE Carlos Calero Elordoy, Sheinbaum Pardo se dijo muy contenta por la reparación de López Obrador y expresó que las personas mexicanas lo quieren mucho.

“Me dio mucho gusto, queremos mucho al presidente López obrador, mucho, y su libro va a ser muy importante para el país, habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios [...].”, expresó.

“¿Cómo se siente usted de que él le da el apoyo?”, se le preguntó.

“Muy contenta, muy contenta, somos un solo movimiento”, respondió.

En su video, el exmandatario refiere que ha viajado cinco ocasiones a la Ciudad de México “de manera muy discreta”, pero Sheinbaum Pardo rechazó que se haya encontrado con él: “Sé de él, a veces por sus familiares, por su esposa (Beatriz Gutiérrez Muller) que me manda recadito.

“Y queremos mucho al presidente López Obrador, le decimos presidente porque es un gran presidente y a nosotros nos toca conducirnos de este lado”, afirmó.

“Reapareció el expresidente López Obrador”, se le dijo.

“Muy contenta, todo el pueblo de México contento. Ya lo dijo él bajo que condiciones saldría”, respondió, de cara al próximo festejo en el Zócalo, el 6 de diciembre, de los 7 años de “la transformación”.

“¡Somos fuertes!”, expresó cuando se le cuestionó si veía riesgo de que López Obrador regresara por tres razones.

“Sólo saldría a la calle por tres razones. Una: si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, que hacían los grandes fraudes los potentados, los oligarcas o los corruptos para que el Gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera porque para el pobre tiene un significado distinto la democracia", declaró el expresidente de México.

