Guadalajara, Jal.— Crear su propia historia y tender un puente con los ciudadanos para confirmarles que no se equivocaron al participar en la elección de los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los magistrados del sistema judicial, son algunos de los varios desafíos expresados por los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa, ayer durante la charla La nueva Suprema Corte: justicia renovada para un México democrático en el marco de la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El evento inició con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 al escritor libanés Amin Maalouf, y la entrega que hizo la Secretaría de Economía de la autorización con fines publicitarios del isólogo Hecho en México a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de manos del secretario Marcelo Ebrard.

En este marco, los ministros coincidieron en señalar que pese a las críticas y a que tienen opiniones disidentes, van a ir construyendo día con día la legitimidad democrática.

Lee también: Dañan mural de Cauduro en la Suprema Corte de Justicia

“¿Qué espera la ciudadanía de nosotros, del Poder Judicial Federal?”, se preguntó la ministra Yasmín Esquivel, y argumentó que la ciudadanía espera lo que quieren todos los mexicanos: “Tener certeza, credibilidad en los jueces independientes, jueces de puertas abiertas, jueces cercanos a la gente, jueces que escuchen, jueces que sean un equilibrio frente a cualquier amenaza a nuestra estabilidad social”, afirmó la ministra Esquivel Mossa.

El ministro Espinoza Betanzo señaló: “Nosotros podemos hacer y construir nuestra propia historia y también decirles a los ciudadanos que, a pesar de las críticas, tenemos el derecho de reivindicar la posibilidad de escribir nuestra propia historia”.

La ministra Ortiz Ahlf detalló que el futuro de la Suprema Corte “se medirá en algo muy concreto: si logra convertirse en una institución en que la ciudadanía confíe, no por lo que dice, sino por lo que hace”.

Lee también: Finanzas acatará cobro de 2% a apps validado por la Corte

Durante la ceremonia de inauguración de la FIL que tiene a Barcelona como invitada de honor, el secretario Ebrard Casaubon, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, entregó el certificado de Hecho en México y expuso: “Todo México está orgulloso de esta Feria Internacional del Libro”, ya que se trata de un gran evento cultural de libertad en un mundo en donde la barbarie se asoma todos los días.

Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, Amin Maalouf comentó que la literatura es más indispensable que nunca en la historia humana, porque “le corresponde reparar el presente e imaginar el futuro”.

En un encuentro con los medios de comunicación, el escritor opinó sobre el conflicto en Medio Oriente y explicó que en cada ocasión que ha confiado en su solución, “terminó por volverse una verdadera decepción… me entristece decírselo, pero la verdad es que no encuentro ninguna… pero al día de hoy debo decir que mi impresión es que este conflicto podría continuar de manera indefinida”.