El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, afirmó que la dependencia acatará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cobro de 2% a plataformas digitales de reparto, como Uber y DiDi, por el aprovechamiento de la infraestructura urbana.

“Nosotros en la Secretaría de Administración y Finanzas vamos a seguir lo que determine en este caso el Poder Judicial, vamos a acatar lo que se determine. En este caso, se confirmó la constitucionalidad de este aprovechamiento de 2% a estas plataformas digitales y en particular una empresa que había presentado el amparo”, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario recordó que este aprovechamiento únicamente es para la plataforma, por lo que no debe reflejarse en cobros hacia quienes comercian víveres o mercancías, ni hacia los usuarios o repartidores de estas aplicaciones.

“Es muy importante mencionar que esto únicamente compete a la plataforma, y en ese sentido, nosotros seremos respetuosos de la decisión del Poder Judicial”, resaltó.

Consultado sobre si las autoridades vigilarán el cumplimiento de este cobro, dijo: “Vamos a tener siempre observancia en cuanto a la legalidad de la aplicación, en este caso del aprovechamiento y, por supuesto, pues observando que se aplique correctamente y, en su caso, pues que se cumplan las obligaciones fiscales”.

De Botton Falcón explicó que este aprovechamiento se presentó en el Paquete Económico de 2022 durante la administración pasada y se había controvertido.

“Hoy en día ya tenemos una sentencia en firme, una definición, y este artículo se ha incluido en el Paquete Económico desde entonces. Entonces, nosotros seremos respetuosos de esta decisión”, enfatizó.

Esta semana, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó un proyecto de la ministra Lenia Batres, que establece el cobro de 2% a plataformas de reparto por concepto de “aprovechamiento derivado del uso y explotación de la infraestructura capitalina”.