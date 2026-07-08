Zacatecas.— La crisis financiera al interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) encendió un nuevo foco de conflicto luego de que el Congreso estatal aprobara la desincorporación del Hotel Parador para entregarlo al gobierno estatal y pagar un adeudo de 315 millones de pesos.

El lunes, en una sesión marcada por protestas, caos y cambio de sede, los diputados aprobaron la desincorporación de dicho hotel, que forma parte del patrimonio del ISSSTEZAC, con 15 votos a favor de Morena y el PVEM, y 14 votos en contra de la oposición.

El valor comercial del Hotel Parador es de 364.3 millones de pesos, por lo que el ISSSTEZAC recibiría un remanente líquido de unos 50 millones de pesos para cubrir compromisos de jubilación.

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Jubilados del Movimiento en Defensa del ISSSTEZAC anunciaron que llevarán el caso a los tribunales federales, al argumentar que esta acción “fue un despojo de los bienes de los trabajadores” que no resuelve de fondo la grave crisis financiera del organismo.

Diputados de oposición cuestionaron por qué se buscaba desincorporar este hotel previo a que está por arrancar un proceso electoral, además indicaron que la iniciativa no se sometió a consulta pública.

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Marcelino Rodarte, dirigente de la Sección 58 del SNTE, también dijo que se iniciará una lucha jurídica y agotarán todas las instancias legales y constitucionales, tras asegurar que “los bienes patrimoniales del ISSSTEZAC no son del gobierno, sino de la derechohabiencia” y que “no sólo está en juego un inmueble, lo que está en juego es el patrimonio constituido durante generaciones de trabajadoras”.

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Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila defendió la propuesta de la desincorporación, bajo el argumento de que ayuda, de manera temporal, a las finanzas del instituto y disminuye sus adeudos.

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Advirtió que el ISSSTEZAC “está en agonía” y destinado a la quiebra de seguir en las condiciones que opera actualmente.

El propio ISSSTEZAC está consciente de su situación. Recientemente hizo pública la valuación actuarial realizada en 2024, la cual advierte que el fondo de pensiones se descapitalizará en 2034.

También reconoce que el instituto registraba, en ese año, 18 mil 304 trabajadores en activo y 6 mil 209 jubilados; estos últimos ganan más que los primeros.

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Crece conflicto por crisis de pensiones en el ISSSTE de Zacatecas

Los bienes del ISSSTEZAC

El ISSSTEZAC cuenta con varios bienes patrimoniales, entre ellos tres hoteles: Paraíso Caxcán, Mesón de Jobito y Parador.

También tiene bajo su administración 43 inmuebles, entre ellos, terrenos y varios negocios; el año pasado cerraron farmacias, funerarias y un deportivo.

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El Hotel Parador fue, hace años, el Hotel Aristos que fue adquirido durante el sexenio de Ricardo Monreal (1998-2004).

Desde hace más de una década los diferentes gobiernos estatales han reconocido que estos hoteles nunca han generado ganancias.

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En 2018, el gobierno del priista Alejandro Tello fue el primero que planteó la desincorporación de los bienes patrimoniales del ISSSTEZAC, para convertir sus activos físicos en recurso líquido, porque se advertían focos rojos por la falta de liquidez y el riesgo de un colapso financiero del Fondo de Pensiones de la burocracia de esta entidad.

En esa administración se alertó que desde 2011 ya se reportaban pérdidas millonarias en los tres hoteles y fue cuando se consideró la posibilidad de poner a la venta los terrenos y los negocios.

El Hotel Mesón de Jobito está ubicado en pleno centro de la capital de Zacatecas, es un hotel de cinco estrellas que consta de 52 habitaciones; el Hotel Parador está a 10 minutos del centro, es de 3.5 estrellas y tiene 96 habitaciones.

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El Hotel Paraíso Caxcán es de cuatro estrellas y está en una zona de aguas termales en el municipio de Apozol, en el sur del estado.

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Crisis del ISSSTEZAC

En los últimos años, la crisis del ISSSTEZAC se ha agudizado.

Su director, Ignacio Sánchez, ha dicho que este organismo —creado hace 40 años— “nació con el Fondo de Pensiones descapitalizado, ya que desde 1987 se reconoció la antigüedad de un centenar de personas que nunca aportaron, pero fueron pensionadas”.

Este sistema de pensiones fue pensado para los trabajadores del gobierno estatal, pero con el paso de los diferentes sexenios se integraron los sindicatos de Telesecundarias, Sección 58 del SNTE y el Colegio de Bachilleres.

Ignacio Sánchez ha mencionado que el gobierno actual recibió 4 mil 500 pensionados, en 2025 eran 6 mil 514, y este año se estiman 620 más. La nómina de pensiones en 2021 costaba 77 millones; hoy se estima en 126 millones.

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En el apartado de Transparencia proactiva se informa que hasta noviembre de 2025 sumaban 18 mil 122 derechohabientes y 6 mil 614 pensionados: 2 mil 422 de la Sección 58 del SNTE, mil 555 del Sutsemop, mil 488 del SITEZ y 292 del Cobaez.

La pugna jurídica entre los sindicatos y el gobierno estatal se recrudeció con la reforma de 2024, que reducía de 60 a 30 días el aguinaldo de los pensionados, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mandato que obligó a la autoridad a restituir el pago completo a los pensionados y reabrió un conflicto social, financiero y político, que se mantiene.

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