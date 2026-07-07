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Pachuca. - Un fuerte despliegue policiaco se registra en la zona metropolitana de Pachuca, luego del robo de una patrulla de la Policía Estatal durante un operativo realizado en la colonia El Saucillo, en el municipio de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron después de que agentes de seguridad atendieron un reporte por detonaciones de arma de fuego y el presunto asesinato de un hombre. Durante la intervención, los presuntos responsables despojaron de la unidad oficial a los elementos policiacos y emprendieron la huida.
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Tras el incidente, corporaciones de seguridad implementaron un operativo, así como filtros de revisión en distintos puntos de Pachuca y Mineral de la Reforma para localizar la patrulla robada y a los presuntos responsables.
Habitantes de diversas colonias de ambos municipios reportaron un importante despliegue de unidades de seguridad, con la movilización de más de 30 patrullas sobre distintas vialidades. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.
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dmrr/cr
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