En reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Dalas, urgió a concretar el nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros que sustituya definitivamente a la USICAMM, con el propósito de garantizar procesos transparentes, equitativos y plenamente respetuosos de los derechos laborales.

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Educación) solicitó “mantener la ruta” para que la iniciativa anunciada por el Gobierno Federal pueda presentarse durante el próximo periodo legislativo y seguir avanzando en las demandas permanentes.

“Queremos un reconocimiento genuino donde realmente haya un sistema de carrera magisterial como el que nos quitó la mal llamada reforma educativa, queremos inversiones sostenidas en educación, programas nacionales de formación y actualización docente, que de veras se nos garantice la seguridad social, que siga ese diálogo respetuoso y el compromiso de alcanzar un salario digno”, afirmó.

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Cepeda Salas planteó la urgencia de una reforma al sistema de pensiones y recordó que el SNTE elaboró una propuesta sustentada en estudios actuariales, que demuestra la viabilidad financiera de mejorar las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Por ello, consideró prioritaria la instalación de una mesa de análisis con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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“No hablamos de abrogación, no hablamos de derogación, hablamos de reforma, porque entendemos cómo está la situación”, aclaró.

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Tanto el dirigente nacional, como los secretarios seccionales hicieron énfasis en que las negociaciones deben ser con las dirigencias del SNTE “legítimamente electas por el voto libre, directo y secreto de los trabajadores de la educación”, a fin de fortalecer la interlocución institucional y dar respuesta efectiva a las demandas del magisterio.

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En un diálogo abierto, los secretarios generales seccionales presentaron al titular de la SEP las demandas específicas de sus entidades y solicitaron la intervención de la dependencia para construir soluciones conjuntas con las autoridades educativas estatales.

Entre los asuntos destacan la asignación de presupuesto suficiente, la flexibilización de los procedimientos administrativos relacionados con pagos retroactivos, basificaciones y la reinstalación de trabajadores que cuentan con resoluciones judiciales favorables aún pendientes de cumplirse.

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Expusieron que los acuerdos logrados con las autoridades federales no siempre son respetados por algunos gobiernos estatales, por lo que persisten adeudos de diversas prestaciones laborales.

Pidieron establecer mesas de trabajo con las autoridades educativas de Tabasco, Nayarit y Michoacán para resolver las problemáticas relacionadas con la USICAMM, así como una reunión para resolver la situación de compañeros de la Sección 59 de Oaxaca, que son ignorados por la autoridad educativa local.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, refrendó la voluntad del gobierno para atender al magisterio e hizo un balance del ciclo escolar que está por concluir.

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Reconoció a maestras y maestros por su respaldo institucional, que ha permitido el avance de los distintos programas del sector educativo.

“Les agradezco el diálogo permanente que tenemos, les agradezco la buena disposición; tenemos claro quiénes representan legal y legítimamente a los maestros y a las maestras del país (…) Agradezco su acompañamiento, su madurez política en estos momentos y la fortaleza que le dan al Gobierno de México”, expresó.

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Al subrayar el firme compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la educación, Delgado Carrillo enlistó las distintas acciones emprendidas por la autoridad en favor del gremio y enfatizó que “con los gobiernos de la transformación se terminó la persecución e inició la basificación”.

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En materia de pensiones, el secretario de Educación sostuvo que “no evadimos el tema” y por ello invitó al SNTE a acompañar al Gobierno en la construcción de una aseguradora pública que garantice mejores condiciones para el retiro. Pidió también la colaboración sindical para el buen desarrollo de la consulta que iniciará en las próximas semanas en escuelas públicas, con el propósito de construir el nuevo mecanismo que sustituirá a la USICAMM. “Que sea entre pares porque confiamos en ustedes”, dijo.

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Los dirigentes del SNTE refrendaron que el diálogo respetuoso, permanente y sustentado seguirá siendo la vía para construir acuerdos que fortalezcan la educación pública y garanticen mejores condiciones laborales, profesionales y de seguridad social para las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

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