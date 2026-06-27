El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que en agosto próximo comenzará la consulta escuela por escuela para construir una propuesta que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), y destacó que los programas de becas federales alcanzarán este año una cobertura de 22 millones de estudiantes en el país.

Durante su mensaje con motivo de la última Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), el funcionario federal afirmó que el gobierno de México trabaja en el fortalecimiento de una nueva relación con el magisterio nacional basada en el diálogo, el respeto y la conciliación.

Recordó que desde 2018 inició un proceso para reconstruir la relación entre el Estado y las maestras y maestros; además, señaló que la reforma educativa de 2019 devolvió a los docentes autonomía profesional y reconocimiento social.

Destacó que en las últimas administraciones se recuperaron derechos laborales mediante incrementos salariales, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y medidas para frenar el aumento en la edad de jubilación.

Reiteró que el gobierno de México cumplirá el compromiso de desaparecer la Usicamm y señaló que el nuevo modelo se construirá mediante un proceso de consulta directa con el magisterio.

“Queremos establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en donde se garanticen los derechos laborales, la transparencia y que no regresen las prácticas del pasado como el influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas”.

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En materia educativa, informó que la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria pública beneficiará a 10 millones de alumnos. Esta cifra se sumará a los 5.6 millones de becarios de secundaria y a los 4.2 millones de estudiantes de educación media superior que reciben apoyos federales. Con ello, los programas de becas alcanzarán una cobertura histórica, dijo.

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