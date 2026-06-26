[Publicidad]
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó y condenó cualquier forma de chantaje, extorsión, provocación, radicalización o violencia, con referencia a las mesas de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“No coincidimos en la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que sólo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros, se pueden lograr conquistas”, comentaron en un comunicado.
"La diferencia entre el SNTE y la CNTE es evidente; en el SNTE, creemos en la unidad como fuerza preponderante e instrumento de transformación", agregó.
Lee también CNTE se lleva plazas, becas, crematorios… y 800 mdp
"Por ello, somos la expresión mayoritaria, legítima y legal de las maestras y los maestros en todo el país. Los avances, logros y conquistas obtenidos han sido producto de una estrategia responsable, democrática, institucional y transparente. La calidad y viabilidad de nuestras propuestas, así como la capacidad de diálogo y negociación tienen como asidero la permanente consulta nuestras compañeras y compañeros", concluyó.
Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX; suspenden clases en escuelas públicas y privadas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
[Publicidad]
dft
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas y concentraciones previstas para este sábado 27 de junio en la CDMX
Destinos
Recorrido a bordo del MicheBus en CDMX, con música y micheladas
Nación
El arte de hacer drag al interior de Santa Martha Acatitla; "veía que era imposible pero ya lo hice": Camila Phoenyx
Mundo
Beijing confirma un muerto y 13 heridos tras choque de avioneta contra un rascacielos; autoridades investigan "circunstancias del suceso"